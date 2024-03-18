دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمّ خصم أربع نقاط من نادي نوتينغهام فورست، بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأصدرت رابطة البريميرليغ بياناً رسمياً، جاء فيه: "طبقت لجنة مستقلة خصماً فورياً بأربع نقاط على نادي نوتينغهام فورست، بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في موسم 2023/2022".

وأوضحت الرابطة أنه تمّت إحالة نادي نوتينغهام فورست إلى لجنة مستقلة في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، واعترف النادي بانتهاكه للقواعد.

وأضافت الرابطة: "قررت اللجنة المستقلة العقوبة بعد جلسة استماع استمرت يومين هذا الشهر، إذ أُتيحت للنادي الفرصة لتفصيل مجموعة من العوامل المخففة، ووجدت اللجنة أن النادي أظهر تعاوناً استثنائياً في تعاملاته مع الرابطة".

وأصبح برصيد نادي نوتينغهام فورست 21 نقطة، ليقع في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب أندية البريميرليغ.

وسبق وأن تلقى نادي إيفرتون العقوبة ذاتها، إذ تم خصم 10 نقاط من رصيده، وبعد الاستئناف تم تخفيض العقوبة إلى خصم 6 نقاط.