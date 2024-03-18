السعودية.. هل يمكن تسمية الأبناء بـ"الهلال والنصر"؟ وزارة الداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، إنه لا يمكن تسمية الأطفال حديثي الولادة باسم ناديي الهلال والنصر.

وكان أحد الأشخاص قد طرح سؤالاً على حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قائلاً: "السلام عليكم، هل مسموح نظاماً بتسمية الابن ب الهلال أو النصر ؟ وشكرا لكم".

وأجاب حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قائلاً: "وعليكم السلام، لا يمكن ذلك، نسعد بخدمتك".

وفي الآونة الأخيرة، قال بعض المتابعين عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إنهم أطلقوا اسمي "الهلال والنصر" على مواليدهم، قبل أن تحسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم قانونية ذلك.

ويعتبر فريقا "الأزرق الهلالي" و "العالمي" من أبرز الفرق على مر تاريخ كرة القدم السعودية، وبحوزتهما الكثير من الإنجازات والألقاب.