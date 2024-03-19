دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، إن اللاعب محمد صلاح سيتواجد في صفوف المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي في يونيو/ حزيران المقبل.

ويغيب صلاح عن المعسكر الحالي لمنتخب "الفراعنة" في مارس/ آذار الجاري، والذي يخوض الفريق خلاله بطولة ودية تقام في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

ويأتي غياب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بناءً على طلبه، إذ يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة، أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية.

وفي حوار مع قناة "OnTime Sports" المصرية، قال جمال علام: "محمد صلاح سيكون متواجداً مع المنتخب الوطني في معسكر يونيو، لا أحد يزايد على وطنيته، هو طبعاً سيكون متواجداً".

وأضاف علام: "في الأول والأخير ما يهمنا هو قيمة صلاح، لازم نحقق له كل رغباته في الفترة الحالية، وبأن يرجع لنا في الشهر السادس بكامل شفائه ويتمكن من المشاركة في مباراتين، هما في غاية الأهمية، لو فزنا فيهما سنكون قد صعدنا لكأس العالم 2026 بنسبة 80%".

ويواجه منتخب "الفراعنة" كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يومي 3 و10 يونيو/ حزيران القادم، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.