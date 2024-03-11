دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، سبب عدم تواجد نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في قائمة "الفراعنة"، التي تستعد لخوض بطولة ودّية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في مارس/ آذار الجاري.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة من 25 لاعباً، بغياب محمد صلاح، استعداداً لمواجهة منتخب نيوزيلندا في يوم 22 من الشهر الحالي.

وقال أشرف صبحي لإذاعة "Onsport fm" المصرية: "تواصلتُ مع محمد صلاح وأخبرتُ المدرب حسام حسن والمدير الإداري للفريق، إبراهيم حسن، بالحوار الذي دار مع اللاعب، هو قال إن لديه ورما دمويا، ذهب وعاد له هذا الورم".

وأضاف صبحي: "ويحتاج للتعافي بشكل متدرج، وإنه ليس في كامل طاقته، والفريق سيلعب بطولة ليست رسمية، ولذا، فإن صلاح سيأخذ وقته في التعافي، وسيتواجد في المرحلة المقبلة، ومدرب الفريق سوف يتابع لاعبين آخرين، ولا يحتاج لمشاهدة إمكانات نجم مثل صلاح في مباراة ودية".

وأكد أشرف صبحي خلال حديثه أن محمد صلاح يعتبر أفضل لاعب على مر تاريخ كرة القدم المصرية.

وكان صلاح قد تعافى من إصابة عضلية في الآونة الأخيرة أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية، وشارك مع فريق "الريدز" كلاعبٍ بديل في مباراتين، أمام نادي سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، ونادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).