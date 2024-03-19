دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب الأرجنتين غياب اللاعب ليونيل ميسي عن معسكر الفريق، الذي يقام خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الجاري، بسبب الإصابة.

ويعاني اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، من إصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى، قد تعرض لها خلال مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي مع نظيره ناشفيل، الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال الكونكاكاف.

وسيغيب ميسي عن مباراتين وديتين يخوضهما منتخب "التانغو" أمام منتخبي السلفادور وكوستاريكا في يومي 23 و27 من الشهر الحالي.

هذا الموسم، لعب ليونيل ميسي 5 مباريات مع نادي إنتر ميامي بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

على الصعيد الدولي، يمتلك ميسي 180 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز فيها 106 أهداف وصنع 56.