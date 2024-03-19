دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد السير جيم راتكليف تقديم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضاً لكل من كيليان مبابي، وجود بيلينغهام للظفر بخدمتهما، مشيراً إلى أن تركيز النادي سينصب على اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، استحوذ الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة شركة إنيوس، على 25% من ملكية فريق "الشياطين الحمر"، مع تقديم مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في ملعب "أولد ترافورد".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أنفق أموالاً كثيرة منذ رحيل المدرب السير أليكس فيرغسون عام 2013، لكنه منذ ذلك الحين لم ينجح بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، أجاب السير جيم راتكليف على سؤال حول ما إذا كان النادي سيقدم عرضاً لبيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، قائلاً: "إنه لاعب كرة قدم رائع، هذا ليس ما نركز عليه، الحل لا يكمن في إنفاق الكثير من المال على عدد من اللاعبين الرائعين".

وأضاف: "لقد فعل النادي ذلك من قبل، إذا نظرت إلى السنوات العشر الماضية، فقد أنفقوا الكثير من المال على عدد من اللاعبين الرائعين"، موضّحاً: "أول شيء يتعين علينا القيام به هو تعيين الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، وهم الذين يديرون وينظمون النادي، والتأكد من قيامنا بالتوظيف الصحيح، هذا جزء حيوي من كرة القدم اليوم".

وسُئل الملياردير البريطاني حول ما إذا كان يفضل التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أو لاعب رياضة الدراجات، السلوفيني تادي بوجار، إذ يمتلك السير جيم راتكليف فريق إينوس غريناديرز للدراجات.

وأجاب قائلاً: "أفضل التوقيع مع مبابي التالي بدلاً من إنفاق ثروة في شراء النجاح".

وأكمل: "إن شراء مبابي ليس بالأمر الذكي، يمكن لأي شخص معرفة ذلك، الأمر الأكثر صعوبة هو العثور على كيليان مبابي التالي أو بيلينغهام التالي أو روي كين التالي".