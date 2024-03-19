(CNN) – قدم ريال مدريد الإسباني شكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام نادي أوساسونا، واتهمه بتوجيه إهانات وهتافات تستخدمها بعض الجماهير ضد اللاعب البرازيلي للريال، فينيسيوس جونيور.

وقال الريال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "قدم نادينا شكوى إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بشأن حكم المباراة خوان مارتينيز مونيرا".

وأردف الريال: "وجه الحكم، بطريقة طوعية ومتعمدة، الإهانات والهتافات المهينة الموجهة للاعبنا بشكل متكرر، على الرغم من لفت انتباهه إليها باستمرار من قبل لاعبينا أثناء حدوثها".

وتابع "الفريق الملكي" في بيانه: "وبالإضافة إلى ذلك، قدم ريال مدريد شكوى إلى نفس الهيئة في الاتحاد فيما يتعلق بالإهانات المذكورة والشعارات المهينة، وأبلغ عنها إلى لجنة مكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، من أجل تحديد المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم".

وأعلن الريال أنه أضاف إلى شكواه شكاوى أُخرى تتعلق بتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية وتحمل كراهية في ملعبي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن ريال مدريد كان قد فاز على أوساسونا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي سجل فيها فينيسيوس هدفين.