دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، خلال تدريبات فريق "الميرنغي".

وقال نادي ريال مدريد: "أجرى كورتوا فحوصات طبية اليوم، وتبين أنه يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى، وقد وقعت الإصابة خلال التدريبات".

ولم يذكر فريق "الميرنغي" مدة غياب حارس مرماه عن المستطيل الأخضر، إلا أن تقارير صحفية قد زعمت أنه سيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع.

وكان تيبو كورتوا قد عاد لتدريبات نادي ريال مدريد، بعد شفائه من إصابة تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، في أغسطس/ آب 2023.

وبعد مرور أيام على الإصابة السابقة لحارس المرمى البلجيكي (31 عاماً)، كان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع الحارس كيبا أريزابالاغا، على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي.