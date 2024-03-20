مصر.. هكذا احتفل محمد صلاح مع ابنتيه بشهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لقطات مصورة عبر حسابه على منصة إنستغرام، الثلاثاء، من احتفاله برفقة ابنتيه بمناسبة شهر رمضان.

وأظهرت اللقطات النجم المصري وهو يقوم بوضع زينة خاصة بشهر رمضان، منها مجسم على شكل هلال، في منزله، في حين كانت ابنتيه، مكة وكيان، يحملان فوانيس رمضان.

داخل أرض الملعب، يشارك صلاح في تدريبات فريق "الريدز"، استعدادًا للمباريات الرسمية المقبلة.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، قد سجّل هدفًا، خلال مباراة ليفربول التي خسرها أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3/4، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب صلاح عن المعسكر الحالي لمنتخب بلاده، الذي يتخلله مشاركة الفريق في بطولة ودية تقام في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

ويأتي غياب صلاح بناءً على طلبه، إذ يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة، أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية.