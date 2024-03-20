دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة المدير الفني لنادي ضمك، كوزمين كونترا، على خلفية أفعاله في مباراة فريقه مع نظيره الهلال، السبت الماضي، وضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن".

وكان المدرب كوزمين كونترا قد انفعل غضباً على طاقم حكام المباراة، اعتراضاً على قراراتهم، ليتلقى بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، التي انتهت بفوز فريق "الأزرق الهلالي" بنتيجة 1/2.

وقالت لجنة الانضباط والأخلاق إن كوزمين كونترا تلفظ "بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة والحكم المساعد، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة".

وقررت اللجنة إيقاف مدرب نادي ضمك 4 مباريات رسمية، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة.

كما فُرض على كوزمين كونترا غرامة مالية وقدرها 40 ألف ريال سعودي (10.5 ألف دولار) لحساب الاتحاد السعودي، مع الإشارة إلى أن قرار العقوبة قابل للاستئناف.