دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، الأربعاء، إنه يرحب بانتقادات الجماهير له "على أن تكون ضمن الإطار الفني"، مطالبا بـ"الحفاظ على استقرار الفريق".

ويستعد حسام حسن لقيادة منتخب "الفراعنة" خلال مشاركته في بطولة ودية في القاهرة، تحمل مسمى "كأس عاصمة مصر"، وتشهد مشاركة منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا، قال حسن: "أصريت على مشاركة المنتخب في هذه البطولة، إنها مهمة جدا بالنسبة لنا، لكونها أول تجربة للجهاز الفني مع الفريق، وأول تجمع للجهاز الفني مع اللاعبين".

وأضاف: "التنوع في منافسي المنتخب (نيوزيلندا وكرواتيا وتونس) يمنح الفريق استفادة كبيرة، سأنتظر من البطولة الاستفادة من النواحي الفنية والمعنوية".

وتابع: "درسنا منتخب نيوزيلندا من حيث نقاط القوة والضعف، هو منتخب قوي ولديه لاعبين يحترفون في أوروبا، هو منتخب ذو طابع إنجليزي".

وأكد حسام حسن أنه يرحب بـ "الانتقادات الفنية"، موضحا: "الكلام في أمور غير فنية هيضرب استقرار الفريق ويعطل الكرة المصرية اللي مش ناقصها عطلة".

وعلق المدرب البالغ من العمر 57 عاما على استبعاد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، من صفوف الفريق، بسبب شعوره بتقلص في العضلات على هامش التدريبات، قائلا: "حرصا مني على مشواره مع المنتخب في المستقبل ومشواره مع الأهلي أيضا قررت استبعاده".