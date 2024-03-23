إبراهيم دياز يغرد باللغة العربية عن ظهوره الأول مع منتخب المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتدى اللاعب إبراهيم دياز قميص منتخب المغرب للمرة الأولى، عندما شارك في مباراة ودية فاز بها "أسود الأطلس" على منتخب أنغولا بهدف نظيف، الجمعة.

وبدأ دياز في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده وحمل القميص رقم 10,، وشارك حتى الدقيقة 87، قبل أن يتم إخراجه من أرض الملعب واستبداله بزميله بلال الخنوس.

وقال إبراهيم دياز بالعربية، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، فجر السبت: "سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني! أحاسيس رائعة في أول حضور لي هنا! شكرا على دعمكم، شكرا أكادير!".

ويعد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي فضل اللعب لمنتخب المغرب على حساب منتخب إسبانيا، أحد العناصر الأساسية في تشكيل نادي ريال مدريد.

هذا الموسم 2024/2023، شارك في 33 مباراة مع فريق "الميرنغي" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.