دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجهش لاعب منتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، بالبكاء، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة ودية بين "السامبا" ومنتخب إسبانيا، على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء المقبل.

وعند سؤال فينيسيوس عن العنصرية في كرة القدم، لم يتمالك نفسه وذرف الدموع، وأجاب قائلا: "أنا آسف، أريد فقط أن ألعب كرة القدم، وأن أفعل كل شيء من أجل فريقي وعائلتي".

وتعرض فينيسيوس جونيور لعبارات وهتافات مسيئة في أكثر من مباراة مع ناديه ريال مدريد الإسباني، منها من قبل جماهير نادي فالنسيا.

وسبق للاعب البرازيلي وأن أعرب عن غضبه من هذه الأفعال، وطالب بفرض عقوبات رادعة على المسيئين، في حين رفض فريق "الميرنغي" وأندية إسبانية أخرى إضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإساءة لفينيسيوس، وأكدوا على دعمهم الكامل له.