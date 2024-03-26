دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يستبعد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إمكانية تدريبه لأحد الأندية في السعودية، خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فتح الباب أمام انتقال أبرز الرياضيين إلى دوري "روشن".

وكان نادي روما الإيطالي أنهى تعاقده مع مورينيو في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن أمضى معه قرابة عامين ونصف، حقق خلالها لقب دوري المؤتمرات 2022، والوصول لنهائي الدوري الأوروبي (يوروباليغ) في الموسم الماضي.

وفي حوار مع الصحفي فابريزيو رومانو، سُئل المدرب البرتغالي عما إذا كان سيدرب أحد الأندية السعودية في المستقبل.

وأجاب جوزيه مورينيو: "كريستيانو رونالدو فتح الباب من حيث اعتقاد الناس، أنه من الممكن أن أكون هناك (السعودية) وأن أعيش هناك وأن أستمتع هناك، للاستمتاع بتنمية البلاد التي تريد أن تكون دولة مختلفة مع كرة القدم".

وكشف مورينيو أنه رفض عرضا سابقا من ناد سعودي، إذ قال: "عندما تلقيت عرضا، بالطبع كان جيدا من الناحية الاقتصادية، لكن لقد رفضتُ لأن الأهم بالنسبة لي، كانت أهداف نادي روما في البطولات الأوروبية، كان ذلك أكثر أهمية، كان الالتزام مع فريقي مهما".

وأضاف: "إذ سألتني عن المستقبل (حول التدريب في السعودية)، كما تعلمون، التجربة علمتني ذلك، أن لا أقول: لا أبدا، ولكن إذ سألتني لماذا أسافر إلى السعودية، أسافر إليها لأنني أستمتع خلال أيام قليلة بمشاهدة الملاكمة وفورمولا 1 مع الأصدقاء، وليس لأنني سأوقع عقدا مع أحد الأندية".

وبين المدرب البالغ من العمر 61 عاما: "لدي الوقت إلى نهاية الموسم الجاري لاتخاذ أفضل قرار بالنسبة لي".