دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مصدر داخل إدارة منتخب سوريا، لـCNN بالعربية، إن اللاعب محمود داهود متواجد مع الفريق، بعد مزاعم عن مغادرته لمعكسر "نسور قاسيون".

وزعم نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن داهود غادر صفوف المنتخب، بسبب وجود خلافات مع الجهازين الفني والإداري، قبل أن يتم نفي ذلك.

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما شارك في تدريبات الفريق، مساء الاثنين، استعدادا لملاقاة منتخب ميانمار في الجولة الرابعة من الدور الثاني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال المصدر: "شارك محمود داهود في التدريبات، الأحد، لكنه غادر التدريبات قبل نهايتها بسبب شعوره بآلام في المعدة".

وتواجد داهود في قائمة "نسور قاسيون" للمرة الأولى بعد أن نجحت الإدارة في إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق، على الرغم من ارتدائه قميص منتخب ألمانيا للرجال في 3 مباريات ودية سابقة.

وينشط محمود داهود في مركز خط الوسط، ويلعب لنادي شتوتغارت الألماني، على سبيل الإعارة من نادي برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي.

كما سبق لداهود وأن مثل أندية بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند في ألمانيا.