مشجع يقتحم الملعب للقاء كريستيانو رونالدو.. كيف كان رد فعل النجم البرتغالي؟

رياضة
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مشجع يقتحم الملعب للقاء كريستيانو رونالدو.. كيف كان رد فعل النجم البرتغالي؟
Credit: Jurij Kodrun/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة اقتحام أحد المشجعين أرض الملعب للقاء كريستيانو رونالدو، خلال مباراة ودّية بين منتخب البرتغال ومنتخب سلوفينيا، مساء الثلاثاء.

ففي الدقيقة 43 من زمن المباراة، دخل مشجع المستطيل الأخضر وعانق رونالدو، قبل أن يأخذ صورة تذكارية معه ويقبله، في حين لم يظهر كريستيانو أي اعتراض على فعل المشجع.

وتدخل رجال الأمن لإخراج المشجع من أرض الملعب، وقد نجحوا في ذلك.

وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 39 عاماً ورفاقه قد خسروا بهدفين دون رد أمام مضيفهم سلوفينيا.

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وخاض كريستيانو رونالدو المباراة الدولية رقم 205، كأول لاعب حول العالم يصل لهذا العدد.

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