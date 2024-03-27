دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تصرف قام به اللاعب جود بيلينغهام مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة الأنظار، قبل مباراة ودّية بين منتخب إنجلترا ومنتخب بلجيكا، على أرض ملعب الأول، الثلاثاء.

ودخل الطفل بصحبة بيلينغهام إلى المستطيل الأخضر، وأثناء وقوف اللاعبين قبل انطلاق صافرة البداية، خلع اللاعب سترته ومنحها له حتى لا يشعر بالبرد ولتقيه من زخات المطر، ليلاقي هذا الفعل استحساناً.

وكان جود بيلينغهام قد سجّل هدفاً، ساعد من خلاله في تعادل منتخب بلاده مع ضيفه بلجيكا بهدفين لمثلهما.

ووصل اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاماً للمساهمة التهديفية رقم 8 مع منتخب "الأسود الثلاثة"، إذ أحرز 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 29 مباراة دولية.