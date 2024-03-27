رسالة من ليونيل ميسي إلى الشعب السعودي.. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، على توجيه الشكر للشعب السعودي ولكلّ محبيه بعد دعمهم ومساندتهم له.

وكان ميسي (36 عاماً) قد زار المملكة العربية السعودية في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال مشاركة ناديه إنتر ميامي في كأس موسم الرياض.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة السياحة السعودية تعيين اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 سفيراً لها.

وخلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب عبر بودكاست "Big Time"، قال النجم الأرجنتيني: "أود أن أشكر الجميع، أشكركم على كلّ المحبة، التي أتلقاها دائماً كلما أتيتُ إلى السعودية، لم أزر المملكة لمرة واحدة فقط، لقد أتيحت لي الفرصة لزيارتها في السابق، وأود أن أزورها مرة أخرى لأتعرف أكثر على البلد وثقافته ومكانته الفريدة".

وتابع ليونيل ميسي، قائلاً: "أشكركم دائماً على حسن الاستقبال، أرسل لكم تحية كبيرة، أشعر دائما بالامتنان لجميع الأشخاص الّذي يحبوني، ومازالوا يتابعوني".

وعن موعد اعتزاله، قال: "لم أفكر بماذا بعد الاعتزال، في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لم أعد قادراً على الأداء وتقديم الفائدة لفريقي سأعتزل، كما قلتُ من قبل، أنا شخص شديد النقد الذاتي، وأنا أعرف متى ألعب جيداً ومتى ألعب بشكل سيء".

وأضاف ميسي: "عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر، بينما إذا كنتُ أشعر أنني بخير سأحاول الاستمرار دائماً في هذه المنافسة، لأن هذا ما أحبه وما أجيده".