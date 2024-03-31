بعد هدفه في مرمى برايتون.. محمد صلاح يحقق رقماً جديداً مع ليفربول

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نشر الأحد ، 31 مارس / آذار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي ليفربول على منافسه برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف النجم المصري في الدقيقة 65 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبَاتَ برايتون أند هوف ألبيون أكثر فريق ساهم صلاح أمامه في إحراز الأهداف خلال مسابقة البريميرليغ بـ15 هدفاً، إذ زار شباكه 9 مرات وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في فريق "الريدز" يصل لهذا العدد من المساهمة التهديفية أمام فريق واحد، إذ كان اللاعب السابق ستيفن جيرارد قد ساهم في تسجيل 16 هدفاً أمام نيوكاسل يونايتد.

ونشر حساب نادي ليفربول، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة لاحتفال النجم المصري بهدفه، وعلّق قائلاً: "عدنا".