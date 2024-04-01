دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن كيليان مبابي راضياً على قرار استبداله، خلال مباراة ناديه باريس سان جيرمان مع منافسه أولمبيك مارسيليا، على أرض ملعب الأخير، الأحد، وضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الفرنسي.

وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يشعر بالإحباط بعد أن قرر مدرب النادي الباريسي، لويس إنريكي، إخراجه من المستطيل الأخضر ودخول زميله غونسالو راموس بدلاً عنه، في الدقيقة 65.

ولم يجلس اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على دكة البدلاء بعد استبداله على الفور، بل شوهد في ممر الملعب.

وكان رفاق كيليان مبابي قد حققوا الفوز على مضيفهم أولمبيك مارسيليا بهدفين دون مقابل.

وسبق وأن تمّ استبدال مبابي في المباريات الماضية، وحينها قال مدرب نادي باريس سان جيرمان لوسائل الإعلام: "عاجلاً أم آجلاً سيتعين علينا اللعب بدون كيليان، إنه قرار اتخذته بهدف تقديم الأفضل للفريق".

ويعد كيليان مبابي اللاعب الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات، إذ ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب في طريقه لمغادرة النادي الباريسي والانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.