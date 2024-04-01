حساب الدوري الإنجليزي يسلط الضوء على رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سلط حساب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على رقيم قياسي جديد للمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول.

وقال حساب البريميرليغ إن صلاح سدد 12 تسديدة خلال مباراة فريق "الريدز" ونظيره برايتون أند هوف ألبيون، الأحد، ليكون أول لاعب في نادي ليفربول ينجح في تسديد هذا العدد خلال المسابقة.

وعادل محمد صلاح رقم زلاتان إبراهيموفيتش، إذ كان اللاعب السويدي السابق قد سدد 12 تسديدة، خلال مباراة ناديه السابق مانشستر يونايتد ومنافسه بيرنلي، في عام 2016.

وكان النجم المصري قد سجّل هدفاً، ساهم من خلاله في فوز فريق "الريدز" على نادي برايتون أند هوف ألبيون، بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الموسم في البريميرليغ، سجّل صلاح 16 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.