دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل أحمد حجازي، لاعب نادي الاتحاد، غضباً بعد خسارة فريق "النمور" من جاره الأهلي بهدف دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض استاد الجوهرة المشعة، الاثنين، وضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت لقطات مصورة عدم شعور المدافع المصري بالرضا، إذ كان قد ركل زجاجة المياه عند خروجه من المستطيل الأخضر، عقب صافرة النهاية.

وكان حجازي قد شارك في المباراة حتى نهايتها، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من دوري "روشن".

وتعد هذه المباراة رقم 7 لأحمد حجازي في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، صنع خلالها هدفاً واحداً.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد نادي الاتحاد عند النقطة 46 في المركز الرابع، فيما رفع نظيره الأهلي رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث.