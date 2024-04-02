دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي إصابة لاعبه ألكساندر ميتروفيتش في العضلة الخلفية، على أن يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لـ 6 أسابيع.

وكان ميتروفيتش قد تعرض للإصابة خلال مباراة بين فريق "الأزرق الهلالي" ونظيره الشباب، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي، وتمّ استبداله عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وسيغيب المهاجم الصربي عن مواجهة نادي الهلال لمنافسه النصر، كما ستبعده الإصابة عن المشاركة في كأس السوبر السعودي وعن مواجهة نادي العين الإماراتي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

هذا الموسم 2024/2023، شارك ألكساندر ميتروفيتش (29 عاماً) في 36 مباراة مع فريق 'الأزرق الهلالي"، سجّل خلالها 33 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.