هكذا دعم كريستيانو رونالدو ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

رياضة
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هكذا دعم كريستيانو رونالدو ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034
Credit: AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن دعمه لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

ونشر رونالدو فيديو، حمل تعديد مزايا السعودية ولعبة كرة القدم فيها وشغف الجماهير لها، قائلاً: "فخور بدعم أحلام أمة تأمل في إقامة كأس العالم في السعودية عام 2034"، وأرفق التدوينة بوسم بعنوان "معًا ننمو".

ومن المقرر أن تستضيف السعودية نهائيات مونديال 2034، بعد أن سحبت أستراليا رغبتها في استضافة الحدث العالمي، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتقديم العروض، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتكون الدولة الخليجية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان أكبر بطولات العالم.

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وسبق أن أعربت اتحادات كرة القدم في الدول العربية عن دعمها لملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم، ومن الاتحادات: قطر والكويت والبحرين والعراق والأردن وفلسطين واليمن وسورية وموريتانيا ولبنان وغيرهم، إضافة للاتحاد الآسيوي.

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