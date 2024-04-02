دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل ساخر عند سؤاله عن سبب انتقاده للاعبي فريق "السيتيسينز" أمام عدسة الكاميرا.

كانت لقطات مصورة قد أظهرت غوارديولا وهو يتحدث إلى جاك غريليش على أرض الملعب وأمام عدسة الكاميرا عقب صافرة نهاية مباراة بين نادي مانشستر سيتي و نظيره أرسنال، إذ حرص على توجيه النصائح التكتيكية لتفادي الأخطاء، في حين لم يظهر اللاعب أي رد فعل على ذلك، بل اكتفى بالاستماع إلى مدربه.

وحينها تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي هذه اللقطات، وقد رأى بعضهم أنه كان على بيب غوارديولا الانتظار حتى الدخول لممر الملعب أو غرفة الملابس، للحديث مع غريليش.

وسبق أن خاطب المدرب الإسباني (53 عامًا) لاعبيه داخل المستطيل الأخضر بعد نهاية المباريات على الفور.

وعند سؤاله عن سبب قيامه بذلك خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة فريق "السيتيسينز" لمنافسة أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، أجاب قائلاً: "أفعل ذلك من أجل الكاميرات ومن أجل غروري، أنا الشخص الأكثر شهرة في الفريق، أحتاج للكاميرات لكي أذهب إلى النوم بارتياح لا يصدق".