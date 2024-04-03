دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، بياناً عبر موقعه الرسمي، بعد اتهام لاعبه كونور غالاغير بارتكابه سلوك عنصري، لعدم مصافحته طفل من أصحاب البشرة السمراء.

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا لقطات مصورة تظهر عدم مصافحة اللاعب كونور غالاغير لأحد الأطفال في ممر ملعب "ستامفورد بريدج"، قبل انطلاق صافرة بداية مباراة بين فريق "البلوز" ونظيره بيرنلي، السبت الماضي، وضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان الطفل ذاته قد دخل بصحبة اللاعب كونور غالاغير إلى المستطيل الأخضر، بجانب طفل آخر من أصحاب البشرة الشقراء.

وقال فريق "البلوز" في بيانه: "النادي على علم بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من مباراة الفريق ضدّ بيرنلي، السبت الفائت، والذي تم إخراجه إلى حد كبير من سياقه".

وأضاف: "إن المستوى اللاحق من الإساءة والتعليقات التشهيرية الموجهة إلى كونور غالاغير أمر غير مقبول على الإطلاق".

وتابع قائلاً: "نحن فخورون بكوننا نادياً متنوعاً وشاملاً، يشعر فيه الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".