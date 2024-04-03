دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، مع لاعبيه بعد نهاية مباراة الفريق مع نظيره الأخدود، والتي انتهت بفوزه بثلاثية، على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء، وضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووثقت عدسة الكاميرا حديث جيسوس مع المدافع علي البليهي وزميله خاليدو كوليبالي في المستطيل الأخضر وبعد صافرة النهاية على الفور، إذ حرص على توجيه النصائح التكتيكية لتفادي الأخطاء، وكان اللاعبان قد تبادلا بعض الكلمات معه.

في الآونة الأخيرة، قام بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بالفعل ذاته، إذ تحدّث مع لاعبه جاك غريليش داخل أرض الملعب عقب نهاية مباراة "السيتيسينز" وأرسنال بالتعادل السلبي، الأحد الماضي، وضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وحينها لاقى فعله بعض الانتقادات من نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى بعضهم أنه كان على غوارديولا الانتظار حتى الدخول لممر الملعب أو غرفة الملابس، للحديث مع غريليش.

وسُئل بيب غوارديولا مؤخراً عن سبب انتقاده للاعبيه في المستطيل الأخضر بعد صافرة نهاية المباراة، وقد أجاب ساخراً: "أفعل ذلك من أجل الكاميرات ومن أجل غروري، أنا الشخص الأكثر شهرة في الفريق، أحتاج للكاميرات لكي أذهب إلى النوم بارتياح لا يصدق".