((CNN – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع حديث نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، يوسف الثنيان، حول الطريقة التي كان يُنادي بها اللاعبين الأجانب.

وأجرى الثنيان مقابلة مع الإعلامي السعودي، عبدالله المديفر، عبر برنامج "الليوان" وكشف خلالها كيف كان ينادي اللاعبين الأجناب.

وأشار نجم المنتخب السعودي والهلال السابق إلى أنه كان "يواجه صعوبة بحفظ أسماء اللاعبين الأجانب"، لذلك كان يحتار في الطريقة التي كان يناديهم بها.

وردا على سؤال عما إذا كان يُناديهم بـ"يا صديق"، نفى الثنيان قيامه بذلك مشيرا إلى أنه كان يستخدم صوته فقط لمناداتهم دون ذكر أي اسم.

ولعب الثنيان في صفوف نادي الهلال فقط طوال مسيرته الممتدة بين عامي 1984 و2003 وساهم بفوز السعودية بلقب كأس آسيا في نسختي 1988 و1996، وشارك مع "الأخضر" بكأس العالم 1998.

وتداول عدد من مستخدمي المنصة المقطع الذي يُجيب فيه الثنيان على هذا السؤال: