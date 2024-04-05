هكذا كسر محمد صلاح صيامه خلال مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة بين نادي ليفربول ومنافسه شيفيلد يونايتد، التي تقام على أرض ملعب "أنفيلد"، الخميس، وضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، حتى يتمكّن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم.

وأطلق الحكم صافرته لإيقاف المباراة بشكل مؤقت، وذلك عند الدقيقة 25، حتى يستطيع اللاعبون المسلمون الذين يشاركون في المباراة كسر صيامهم، من خلال تناولهم للإفطار بشكل سريع.

وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق "الريدز"، من بين اللاعبين الذين كسروا صيامهم، إذ أظهرت لقطات مصورة وهو يشرب المياه.

وتسمح رابطة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإيقاف المباريات لبعض الدقائق خلال شهر رمضان، من أجل السماح للاعبين بكسر صيامهم.

وشارك صلاح (31 عاما) في المباراة حتى الدقيقة 60، قبل أن يتم إخراجه من المستطيل الأخضر ودخول زميله هارفي إليوت بدلا عنه.