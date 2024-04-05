دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على مزاعم رفض نادي الزمالك لإقامة مباراتيه أمام منافسه الأهلي، على الأراضي السعودية.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق "الفارس الأبيض" مع نظيره "المارد الأحمر" في مباراتين على أراضي المملكة، في إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد أعلن، عبر حسابه على منصة فيسبوك، أن مباراة الفريق مع غريمه التقليدي الأهلي في الشهر الحالي، ستقام على أرض استاد القاهرة في مصر.

بعد تصريح أحمد سالم، كتب تركي آل الشيخ على منصة فيسبوك: "مساء الخير...عاوز اسأل سؤال هوا ايه يعني الاعتذار عن شي اساساً لم يحصل، الفيفا رفض لعب اي مباريات لدوري خارج القاره، فعشان كذا اساساً لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده واغلق الملف من يومين".

وأضاف: "الاخ المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر اذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

كما صرّح تركي آل الشيخ لقناة "OnTime Sports" المصرية، قائلاً: "تمّ إلغاء قرار إقامة المباراتين بين الأهلي والزمالك في السعودية، إذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يسمح بلعب مباريات الدوري خارج القارة إلا لظروف طارئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن ناديي الأهلي والزمالك وافقا على خوض المباراتين في المملكة، قائلاً: "تم الاتفاق على جميع الأمور المالية واللوجستية، لكن قوانين الفيفا أدت إلى إلغاء الفكرة".

وأكمل: "المسؤولين الرياضيين في مصر خاطبوا الفيفا للسماح بإقامة المباراتين في السعودية، لكن نسبة وصول رد إيجابي ضئيلة جداً".

ورداً على مزاعم رفض فريق "الفارس الأبيض" اللعب مع فريق "المارد الأحمر" في المملكة، قال: "هل الطريقة الصحيحة أن يدعي أحدهم أن ناديه رفض خوض المباراتين؟..ما حصل عيب، عيب تقول رفضنا وأنت موافق، وأنت لو وافقت الفيفا كنت ستكون أول المتواجدين في الطائرة (المتوجهة للسعودية)".