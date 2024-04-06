دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد المغربي ياسين بونو والسنغالي إدوارد ميندي من أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي للمحترفين (روشن) هذا الموسم 2024/2023، إذ يعتبران الأكثر حفاظا على شباكهما حتى الآن.

ويتنافس بونو، حارس مرمى الهلال، وميندي، حارس مرمى أهلي جدة، على تحقيق رقم قياسي في دوري "روشن"، من خلال إنهاء أكبر عدد من المباريات دون تلقي أي هدف.

ونستعرض فيما يلي أرقام ياسين بونو وإدوارد ميندي:

بونو

لعب 25 مباراة مع فريق "الأزرق الهلالي" في المسابقة، خرج في 14 منها بشباك نظيفة (كلين شيت).

وتلقى مرماه 15 هدفا، كأقل الحراس تلقيا للأهداف.

ميندي

شارك في 26 مباراة مع نادي أهلي جدة في المسابقة، خرج في 13 منها بشباك نظيفة (كلين شيت).

فيما سُجل على الحارس البالغ من العمر 32 عاما 26 هدفا.

ويشار إلى أن مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي اتحاد جدة السابق، حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة، في العام الماضي، ليكون أكثر حارس تحقيقا لـ"الكلين شيت" خلال موسم واحد على مر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.