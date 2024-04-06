هذا ما طالب به محمد صلاح لفوز نادي ليفربول بالألقاب هذا الموسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم المصري محمد صلاح إنه يشعر برفقة زملائه بـ"التوتر" في ظل منافسة نادي ليفربول على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم 2024/2023.

ويتصدر رفاق صلاح سلم ترتيب أندية "البريميرليغ" برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيهم، كما نجحوا في بلوغ الدور ربع النهائي في "يوروبا ليغ".

وطالب محمد صلاح بالتغلب على شعور التوتر والتحكم بالعواطف، إذ قال للموقع الرسمي لفريق "الريدز": "الجميع يشعرون بالتوتر، ولستُ أنا وحدي، الجميع يشعر بالتوتر، لذا، فإن الشيء الرئيسي هو التحكم بعواطفك في ذلك الوقت".

وأضاف: "المشكلة الرئيسية بالنسبة لنا كلاعبين هي أننا نحاول فقط الهروب من هذه المشاعر، ونحاول أن نشعر حقاً أنها ليست حقيقية أو شيء من هذا القبيل، لكن في نهاية المطاف، عليك تقبلها والتعامل معها بأفضل طريقة ممكنة، هذه هي الطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الموقف".

وأوضح النجم المصري: "أمارس الكثير من تمارين اليوغا والتأمل أيضاً، فهذا يساعدني كثيراً"، مؤكداً: "عليك أن تتقبل مشاعرك".

ولفت صلاح إلى أهمية العمل الجاد والتضحية للنجاح، إذ قال: "النصيحة الوحيدة التي يمكنني قولها وهي الأسهل، مثل، إذا كنتُ تريد شيئاً ما، فافعله وعليك أن تعلم أن الأمر سيكون صعباً وسيكون هناك صعوداً وهبوطاً".

وتابع قائلاً: "لكن إذا كنت تريد أقصى حدود النجاح، عليك أن تستعد لضرورة التضحية بالكثير من الأشياء لتحقيق ذلك، وإلا فلن يحدث ذلك".

في الموسم الجاري، سجّل النجم المصري 22 هدفاً وقدّم 13 تمريرة حاسمة، بعد خوضه 34 مباراة بمختلف المسابقات.