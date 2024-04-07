دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة استجابة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، لطلب الجماهير، على هامش تواجده مع فريق "العالمي" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لخوض منافسات مسابقة كأس السوبر السعودي.

وتقام مباريات المسابقة هذا الموسم على الأراضي الإماراتية، بمشاركة أندية النصر والهلال واتحاد جدة والوحدة.

وأوضحت اللقطات بعض المشجعين وهم يطلبون الحصول على توقيع النجم البرتغالي قبل صعوده إلى الحافلة عقب نهاية تدريبات الفريق، التي احتضنها استاد محمد بن زايد، مساء الأحد.

وخاطب رونالدو الجماهير، قائلا: "استريحوا، استريحوا، حسنا"، قبل أن يقوم بالتوقيع على بعض القمصان، ثم صعد للحافلة التي ستنقل أفراد الفريق إلى مكان إقامتهم.

ويستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عاما) ورفاقه لمواجهة فريق "الأزرق الهلالي"، الاثنين، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.