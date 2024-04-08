دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري خضوع لاعبه حسين الشحات لعمل جراحي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة الفريق مع منافسه سيمبا التنزاني، الجمعة، في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونقل فريق "المارد الأحمر" تصريحات أحمد جاب الله، طبيب النادي، وجاء فيها: "خضع اللاعب لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، وقد تمّت العملية بنجاح"، موضّحاً أن الشحات سيخرج من المستشفى في اليومين المقبلين.

وكشف الطبيب أحمد جاب الله أن حسين الشحات سيُمنح راحة لمدة 5 أيام، على أن يرتدي قناع وجه مع إمكانية ممارسته التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

وبيّن طبيب النادي الأهلي أنه لا يمكن تحديد مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عن الملاعب، بل تتحدد "في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة".

وهذا الموسم 2024/2023، ساهم الشحات في إحراز 10 أهداف بمختلف المسابقات، إذ سجّل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 25 مباراة.