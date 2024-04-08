كريم بنزيما يسجّل أحد أسرع أهداف كأس السوبر السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، أهداف مباراة فريق "النمور" ومنافسه الوحدة، الّتي تقام على أرض استاد آل نهيان، الاثنين، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.

وجاء هدف المهاجم الفرنسي بعد مرور 56 ثانية على إطلاق صافرة البداية، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجّل أحد أسرع أهداف المسابقة منذ انطلاقها.

ونجح بنزيما بعودته لهزّ شباك المنافسين، بعد أن عجز عن ذلك في المباريات الأخيرة لنادي اتحاد جدة، إذ يعد هذا الهدف هو الأول له في عام 2024.

ووصل كريم بنزيما (36 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 21 مع فريق "النمور"، منذ الانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إذ أحرز 13 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

ويشار إلى أن الفائز من هذه المباراة سيضرب موعداً مع الفائز من مواجهة نادي الهلال ونظيره النصر، في المشهد الختامي من مسابقة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها الأراضي الإماراتية هذا الموسم.