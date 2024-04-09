دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، خلال مباراة فريق "العالمي" مع منافسه الهلال، الّتي أقيمت على أرض ملعب استاد محمد بن زايد، الاثنين، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.

ففي الدقيقة 85 من زمن المباراة، تدخل النجم البرتغالي ضد مدافع فريق "الأزرق الهلالي"، علي البليهي، دون كرة، إذ ضربه بالذراع في منطقة الصدر مرتين، قبل أن يشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء بوجه رونالدو.

وعند خروجه من المستطيل الأخضر بعد طرده، قام رونالدو بالتصفيق وطالب الحاضرين في الملعب بتحية البليهي، إذ كان يعتقد أن مدافع نادي الهلال مثّل أمام الحكم عقب تعرضه للضرب، وهذا ما أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان كريستيانو رونالدو ورفاقه قد خسروا من فريق "الأزرق الهلالي" بهدفين لواحد، ليبلغ الأخير المباراة النهائية من المسابقة، الّتي تستضيفها الأراضي الإماراتية هذا الموسم.