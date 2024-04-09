(CNN) -- صرّح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، للصحفيين، الثلاثاء، بأن شرطة باريس "ستعزز الإجراءات الأمنية بشكل كبير"، قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) بين نادي باريس سان جيرمان ومنافسه برشلونة، هذا الأسبوع.

وقال دارمانان إن الوجود الأمني ​​المشدد يأتي بعد تهديد من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ضدّ ملعب "بارك دي برينس" وملاعب كرة القدم الأوروبية الأخرى الّتي تستضيف مباريات تشامبيونزليغ.

وفي بيان لشبكة CNN، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إنه "على علم" بـ "التهديدات الإرهابية المزعومة"، وأنه "على اتصال وثيق مع السلطات في الأماكن المعنية".

وأضاف المتحدث باسم "يويفا" أن جميع المباريات ستقام كما هو مقرر، مع وجود "الترتيبات الأمنية المناسبة".

وفي الوقت نفسه، قالت شرطة لندن إنه تمّ تنفيذ خطة شرطية، قوية لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي أرسنال ونظيره بايرن ميونيخ، على أرض ملعب الإمارات بعد التهديدات الإرهابية.

قال نائب مساعد المفوض، أدي أديلكان: "لا يزال مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة كبيرا، مما يعني احتمال وقوع هجوم، ونحن نعمل بشكل وثيق مع زملاء من شرطة مكافحة الإرهاب في التخطيط للأحداث هنا في لندن، يجب أن نأخذ في الاعتبار أي معلومات ذات صلة يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على سلامة الحاضرين".

وتابع قائلاً: "نحن على علم بالتقارير عبر الإنترنت ووسائل الإعلام، فيما يتعلق بالدعوات لاستهداف المباريات في جميع أنحاء أوروبا وهنا في لندن، ومع ذلك، أريد أن أطمئن الجمهور بأن لدينا خطة شرطية قوية لمباراة الليلة (الثلاثاء)، ونحن نواصل العمل بشكل وثيق جنباً إلى جنب مع فريق الأمن بالنادي لضمان مرور المباراة بسلام".

كما قال نادي أرسنال في بيان إن النادي يعمل بشكل وثيق مع شرطة العاصمة "فيما يتعلق بسلامة وأمن جميع المشجعين والموظفين في استاد الإمارات في جميع مبارياتنا".

وأضاف النادي: "تخطيطنا لمباراة الليلة لا يختلف، ونهجنا، بالعمل مع الشرطة ويويفا يتناسب مع مستوى التهديد الحالي في المملكة المتحدة".

إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الإسبانية

وفي مدريد، عززت قوات الأمن الإسبانية الإجراءات الأمنية قبل مباراتين في دوري أبطال أوروبا على ملعبي "سانتياغو برنابيو" و "ميتروبوليتانو"، حسبما ذكرت مصادر الشرطة لشبكة CNN.

وأشارت مصادر الشرطة إلى أن هذا ليس شيئاً استثنائياً، نظراً لأن خطط مكافحة الإرهاب من قِبل قوات الأمن تتضمن مراقبة مستمرة لهذه الأنواع من التهديدات، وقد وجدوا بالفعل في مناسبات أخرى أن الأحداث الّتي تضم عدداً كبيراً من الأشخاص في كثير من الأحيان تكون هدفاً.

بسبب أن المباراتين تعتبران عاليتي الخطورة، أعلن مندوب الحكومة الإسبانية في مدريد، فرانسيسكو مارتن، الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ "انتشارا أمنياً استثنائياً"، وفقاً لمستوى التأهب الّذي حددته أجهزة المخابرات وقوات أمن الدولة.

ويشمل ذلك نشر ما يقرب من 1900 فرد أمن لمباراة الثلاثاء، بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي، الًتي سيحضرها حوالي 76 ألف متفرج، 4100 منهم قدموا من إنجلترا.

ومن المتوقع أن يتم نشر 1275 من أفراد الأمن، الأربعاء، لمراقبة المباراة بين نادي أتلتيكو مدريد ونادي بوروسيا دورتموند، الّتي سيشاهدها حوالي 68 ألف متفرج.