دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثة أهداف لمثلها، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاءت أهداف فريق "الميرنغي" بخطأ من لاعب المنافس وبأقدام رودريغو وفالفيردي في الدقائق 12 و 14 و79، فيما أحرز أهداف فريق "السيتيسينز" كلّ من برناردو سيلفا وفيل فودن ويوشكو جفارديول عند الدقائق 2 و66 و 71.

وتأجل الكشف عن هوية الفريق الذي سيعبر للدور نصف النهائي إلى مباراة الإياب، التي يحتضنها استاد الاتحاد في إنجلترا، في 17 إبريل/ نيسان الجاري.

في ذات الدور، سيطر التعادل بهدفين لمثلهما على مباراة بين نادي أرسنال الإنجليزي ومنافسه بايرن ميونخ الألماني، التي استضافها استاد الإمارات.

وسجّل هدفي فريق "الغانرز" بوكايو ساكا ولياندرو تروسار في الدقيقتين 12 و76، فيما أحرز سيرجي غنابري وهاري كين هدفي فريق "البافاري" عند الدقيقتين 18 و 32.

ويتجدد لقاء الفريقين في مباراة الإياب في يوم 17 من الشهر الحالي، على الأراضي الألمانية.