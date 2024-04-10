دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي أرسنال الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني، التي أقيمت على أرض استاد الإمارات، الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حالة تحكيمية جدلية.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر حارس فريق "الغانرز"، دافيد رايا، وهو ينفذ ركلة المرمى في منتصف الشوط الثاني، إذ قام بتمرير الكرة إلى المدافع غابرييل، لكن الأخير قام بمسك الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بشكل عشوائي، ثم أعادها إلى الحارس، لتكرار تنفيذ ركلة المرمى.

وأثارت هذه الحالة التحكيمية غضب لاعبي فريق "البافاري"، إذ طالبوا باحتساب ركلة جزاء لصالحهم.

وعقب نهاية المباراة بنتيجة التعادل 2/2، قال مدرب نادي بايرن ميونخ، توماس توخيل، إن حكم المباراة، جلين نايبيرج، اعتبر هذا الخطأ أنه "خطأ طفل".

قال توخيل لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي: "شعرت أن الكثير من القرارات كانت ضدنا، الحكم ارتكب خطأً فادحاً بعدم احتساب ركلة جزاء".

وأضاف: "ما يجعلنا غاضبين حقاً هو أن الحكم أخبر لاعبينا أن هذا الخطأ (من مدافع أرسنال) هو خطأ طفل، وأنه لن يمنح ركلة جزاء كهذه في الدور ربع النهائي".

وتابع قائلاً: "هذا تفسير فظيع، لأنه عليه أن يحكم على لمسة اليد، سواء كانت خطأ طفل أو بالغ، نشعر بالغضب لأنه قرار كبير ضدنا".