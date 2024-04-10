دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطة مصورة بين كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ولوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنظار المتابعين، على هامش مباراة الفريقين، التي أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الثلاثاء.

وأظهرت اللقطة دي بروين وهو يتحدث مع مودريتش داخل المستطيل الأخضر، عقب صافرة النهاية، قبل أن يقوم متوسط ميدان فريق "الميرنغي" بخلع قميصه ومنحه إلى كيفين.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشارك لوكا مودريتش (38 عاماً) في المباراة كبديلٍ، إذ دخل للميدان في الدقيقة 72، فيما لم يتم إشراك كيفين دي بروين (32 عاماً) في المباراة، بل جلس على دكة البدلاء.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب، التي يحتضنها استاد الاتحاد في إنجلترا، في 17 إبريل/ نيسان الجاري.