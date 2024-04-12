دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، بتعليقه على سؤال موجه له بالرد على احتفال حارس مرمى نادي "زد" الذي يمتلكه ساويرس مع لاعبي النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة بينهما في الدوري الممتاز بفوز الأهلي.

وقال أحد مستخدمي منصة "إكس"، موجها سؤاله لنجيب ساويرس: "عايزين تعليق من السيد نجيب ساويرس ومسؤولي نادي زد على الصوره دى علي لطفي مخسر فرقته في آخر دقيقة بجون مسئوليته، وطالع يحتفل مع لاعيبة الخصم ويأخدهم بالأحضان؟ المفروض على تفويته يبقى رجل المباراة وجايزة أجمل تفويته برافو".

ورد ساويرس قائلا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " أرني خاسرًا جيدًا وسأريك الخاسر".

كما تفاعل ساويرس مع تعليق آخر على المنصة حول نفس الموضوع يقول صاحب حسابه باللغة الإنجليزية: "الخاسر الجيد يتقبل الخسارة ويهنئ الفائزين، ولكنه يظل منزعجا أو يتصرف بهذه الطريقة ليعطي درسا للاعبين الأصغر سنا ألا يشعروا بالسعادة نتيجة الخسارة. الاحتفال مع الخصوم بهذه الطريقة بعد التسبب في الخسارة أمر مخجل. يجب أن تعرف بطريقة أفضل".

ورد ساويرس على صاحب التعليق قائلا: "من الواضح أنك لم تفهم تعليقي.. هذا بالضبط ما تقوله! إقرأ مرة أخرى".

وحقق فريق الأهلي الفوز على نظيره نادي زد بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، الخميس.

وأثارت تلك التعليقات والردود عليها تفاعلا عبر منصة "إكس"، وجاءت أبرزها كالتالي: