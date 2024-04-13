دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أحد أبرز المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، إذ نجح في قيادته لتحقيق أرقام مميزة هذا الموسم 2024/2023.

وكان جيسوس قد رحل عن فريق "الأزرق الهلالي" بعد أن دربه في موسم 2019/2018، قبل أن يعود إلى منصبه مرة أخرى في يوليو/ تموز 2023.

ماذا قدّم المدرب البرتغالي في ولايته الثانية؟

قاد جورجي جيسوس الفريق في 27 مباراة ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي، حقق خلالها 25 فوزاً وتعادلين، دون أي خسارة، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة.

وأشرف جيسوس على تدريب الفريق في 3 مباريات ضمن منافسات كأس الملك، ونجح بالفوز في جميعها، وبلوغ الدور قبل النهائي.

وساهم جورجي جيسوس في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي لهذا الموسم، بعد تغلب الفريق على منافسيه النصر في الدور نصف النهائي واتحاد جدة في المباراة النهائية.

بينما في دوري أبطال آسيا، قاد الفريق في 10 مباريات، ونجح بتحقيق الفوز في 9 مباريات مقابل التعادل في مباراة واحدة، ليصل المدرب البرتغالي بلاعبيه إلى الدور نصف النهائي، على أن يواجه نظيره العين الإماراتي.

وحقق نادي الهلال رقماً قياسياً، تحت إشراف جيسوس، إذ بَاتَ صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ لعبة كرة القدم، بـ 34 انتصاراً.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن فريق "الأزرق الهلالي" قد اقترب من تجديد عقد المدرب البالغ من العمر 69 عاماً.