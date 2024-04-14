دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض إيفان نديكا، مدافع روما، لإصابة خطرة خلال مواجهة الفريق لنظيره أودينيزي، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 من الدوري الإيطالي.

في الدقيقة 72، سقط إيفان نديكا على المستطيل الأخضر بشكل مفاجئ، بعد تعرضه لذبحة صدرية، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي وإخراجه عبر النقالة، قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وبعد توقف المباراة لأكثر من عشر دقائق وتشاور الحكم مع مدربي الفريقين والمعنيين، أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، في الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير للتعادل 1/1.

وقال نادي روما عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي إن اللاعب "في وعيه وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات"، مُضيفاً: "فورزا إيفان..كلنا معك!".

وتمنى حساب الدوري الإيطالي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، الشفاء العاجل للاعب البالغ من العمر 24 عامًا.