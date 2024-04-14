دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، هدفاً بطريقة جميلة للغاية، في مرمى كانساس سيتي، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الأخير، ليلة الأحد، وضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وجاء هدف ميسي عند الدقيقة 51 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء، وسكنت الزاوية اليسرى لحارس المنافس، ليتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هذا الهدف.

وساهم هدف النجم الأرجنتيني في فوز نادي إنتر ميامي على مضيفه كانساس سيتي بنتيجة 2/3.

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام مشجعين اثنين للمستطيل الأخضر، للقاء اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، والتقاط صور تذكارية معه، قبل أن يتدخل رجال أمن الملعب والحارس الشخصي لميسي.

ويشار إلى أن ليونيل ميسي وصل للمساهمة التهديفية رقم 9 مع فريقه هذا الموسم 2024/2023، إذ سجّل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.