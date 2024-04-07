دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة مشجعة تقتحم أرض الملعب للقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة بين نادي إنتر ميامي ونظيره كولورادو رابيدز، ليلة الأحد، وضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأوضحت اللقطات اقتحام المشجعة للمستطيل الأخضر في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+، للقاء ميسي، إذ حرصت على التقاط صورة تذكارية معه، في حين لم يظهر اللاعب أي اعتراض على فعلها، كما تحدّث إليها عند إخراجها من الملعب من قِبل رجال الأمن.

وكان ليونيل ميسي قد شارك في المباراة كبديلٍ، إذ دخل للميدان عند الدقيقة 46، ونجح في تسجيل هدفاً واحداً، ليساعد في تعادل فريقه إنتر ميامي مع منافسه كولورادو رابيدز بنتيجة 2/2.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً للمساهمة التهديفية رقم 8 مع النادي الأمريكي، بمختلف مسابقات الموسم الجاري، إذا سجّل 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.