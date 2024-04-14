هكذا كان رد فعل محمد صلاح على خسارة ليفربول في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شعر محمد صلاح، لاعب ليفربول، بحالة من الحزن بعد خسارة "الريدز" من منافسه كريستال بالاس، بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأظهرت لقطات مصورة علامات الحزن على وجه النجم المصري البالغ من العمر 31 عامًا، عقب صافرة نهاية المباراة.

كما ظهر صلاح وهو يصافح لاعبي الفريقين ومدربه، يورغن كلوب، في منتصف الملعب، إلا أنه لم يكن راضيًا على الهزيمة.

وكان صلاح ورفاقه قد أهدروا الكثير من الفرص، مما تسبب في تلقي نادي ليفربول للخسارة الثالثة في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023.

وتعد هزيمة فريق "الريدز" من ضيفه كريستال بالاس ضربة موجعة للاعبي كلوب، إذ ينافسون ناديي أرسنال ومانشستر سيتي على اللقب، قبل جولات قليلة من ختام المسابقة.