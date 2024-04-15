دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتاب جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، فرحة عارمة، بعد هدفي فريقه في مرمى نظيره الأهلي، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد القاهرة الدولي، الاثنين، وفي مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري.

وكان اللاعب سيف الدين الجزيري قد أحرز هدفي "الفارس الأبيض" عند الدقيقتين 44 و86، عبر تسديدتين من داخل منطقة الجزاء، ليقود الفريق إلى تحقيق الفوز على غريمه التقليدي، "المارد الأحمر"، بنتيجة 1/2.

وأظهرت لقطات مصورة علامات السعادة على وجه المدرب البرتغالي البالغ من العمر 53 عامًا، بعد تسجيل الجزيري لثنائية.

ويعد هذا الفوز هو الأول من نوعه لنادي الزمالك تحت قيادة جوميز، الذي تولى مهامه الفنية في فبراير/ شباط الماضي.

بهذه النتيجة، وقع الزمالك في المركز العاشر على سلم ترتيب المسابقة برصيد 21، فيما تجمد رصيد منافسه الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع.