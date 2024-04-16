دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، عبد الرحمن الخطيب، لـ CNN بالعربية، كواليس حديث عمر السومة مع الجهازين الفني والإداري لـ "نسور قاسيون"، لإمكانية عودة اللاعب إلى صفوف منتخب بلاده.

وكان الخطيب ومدرب منتخب سوريا، هيكتور كوبر، ومساعده محمود فايز، إضافة لشخصيات إدارية، أجروا اتصالا هاتفيا مع السومة، تخلله الحديث عن أمر استدعائه مجددا إلى الفريق.

وقال عبد الرحمن الخطيب إن الاتصال أثمر عن "نتائج إيجابية"، وأضاف: "عمر السومة وضع نفسه تحت تصرف المنتخب الوطني والمدرب كوبر"، وتابع: "اللاعب سيكون مع الفريق خلال المرحلة المقبلة في حال تم توجيه دعوة له".

كما أصدر السومة، الاثنين، بيانا عبر حسابه على فيسبوك، أعرب من خلاله عن فخره بارتداء قميص منتخب بلاده مرة أخرى، إذ قال: "ابتداء أتوجه إلى جماهيرنا الغالية بكل الحب والتقدير، انطلاقا من حبي لوطني، أتشرف دوما كأي لاعب كرة قدم، بتمثيل منتخب بلدي، وعندما يكون منتخب الوطن هو المراد، أكون أنا حيث أراد".

وأكمل: "ما جرى في الفترة الماضية كان صعبا، سأظل محترما للرؤية الفنية للمدرب كوبر، وكذلك أثمن الدور البارز لإتحاد كرة القدم، لسعيه الدؤوب لخلق منتخبٍ يُعطي صورة ناصعة عن كرتنا، لقد تم تأويل كلام لي في سياقات إعلامية بغير ما أقصده، وربما كان ذلك بغير قصد، وأعتذر عن كل كلام قيل بلغة انفعالية".

وواصل اللاعب: "أؤكد إنني في خدمة منتخب بلدي في حالة تم استدعائي، وأمام نداء الوطن كل الأمور ترجع للصف الخلفي، ويبقى حُبي لبلدي ومنتخبه أكبر من أي شيء، وسأظل في خدمة ذلك ما حييت".

وأتم: "الشكر موصول لمن ذلل السبيل لهذا العَود الحميد، وأخص السيد عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة الإنضباط والأخلاق المستشار القانوني الدكتور فراس علي المصطفى".

ولم يتواجد عمر السومة في صفوف "نسور قاسيون"، خلال مشاركة الفريق في نهائيات كأس آسيا 2023، كما غاب عن مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وذكر هيكتور كوبر في وقت سابق أن قرار استبعاد اللاعب المحترف في نادي العربي القطري يعود لـ"أسباب فنية"، قائلاً: إنه "لا يوجد أي لاعب أهم من الفريق".