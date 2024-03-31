دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض عمر السومة، لاعب نادي العربي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لنظيره الغرافة، على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الدوري القطري.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة 90+، تعرض السومة لتدخل عنيف من مدافع المنافس، ليانكو، إذ سقط عليه بحذائه خلال منافستهما على الكرة.

وبعد تدخل الجهاز الطبي لمعالجة عمر السومة، تحدّث اللاعب إلى الحكم، قبل أن يقوم بإظهار الكدمات على جسده.

وخسر السومة (35 عاماً) ورفاقه من أمام ضيفهم الغرافة بهدف دون مقابل، في الجولة الـ19.

هذا الموسم 2024/2023، سجّل المهاجم السوري 12 هدفاً مع نادي العربي في الدوري القطري، بعد خوض 17 مباراة.