دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشاجر لاعبو نادي تشيلسي فيما بينهم من أجل تنفيذ ركلة جزاء، خلال مواجهة الفريق لنظيره إيفرتون، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، الاثنين، وضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان فريق "البلوز" قد تحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 63 من زمن المباراة، قبل أن يدخل لاعبو النادي، نوني مادويك ونيكولاس جاكسون وكول بالمر، في مشادة، إذ تنازعوا على الكرة لتنفيذ الركلة.

وتحصل اللاعب كول بالمر على الكرة في نهاية المطاف، وتمكّن من ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، لينجح في تسجيل 4 أهداف خلال المباراة التي انتهت بفوز نادي تشيلسي على ضيفه إيفرتون بنتيجة 0/6.

وعقب المباراة، تحدّث ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق "البلوز"، لشبكة "Sky Sports" البريطانية، عن هذه الواقعة، قائلاً: "إنه عار، إنه عار، لا يمكننا أن نتصرف بهذه الطريقة، أخبرتهم أن هذه هي المرة الأخيرة التي سأقبل فيها هذا النوع من السلوك، جميع اللاعبين المتورطين في ذلك، سيتم استبعادهم جميعاً في المرة القادمة".

وأضاف: "هذه ليست مزحة، فمن المستحيل بعد أداء مثل هذا أن يكون لديك هذا النوع من السلوك، إذا أردنا أن نصبح فريقاً كبيراً يقاتل من أجل أشياء كبيرة، فنحن بحاجة إلى تغيير المزيد على الطريقة الجماعية".

وتابع قائلاً: "لقد أوضحتُ اليوم للجماهير وللجميع أن كول بالمر، هو من ينفذ ركلة الجزاء من بين لاعبي الفريق...لقد حدث هذا الموقف المحزن حقاً، ولن أقبل حدوثه مرة أخرى".

فيما قال اللاعب كول بالمر في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "أعتقد أننا نحاول فقط أن نظهر أننا كلنا نريد تحمل المسؤولية، ربما كان الجدال مبالغاً فيه بعض الشيء، لكن الجميع يريدالمساعدة وتحقيق الفوز"، موضّحاً: "لا يوجد شيء كبير، كنا نضحك ونمزح بشأن ذلك، لكن المدرب أخبرنا الآن بما علينا فعله".